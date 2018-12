Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Magia do Natal numa viagem ao imaginário de Perlim

Um parque onde é obrigatório sonhar e que pode ser visitado por pequenos e graúdos até ao final do mês em Santa Maria da Feira.

Por Ana Silva Monteiro | 10:00

A magia de natal chegou a Santa Maria da Feira com a abertura do parque temático Perlim, que este ano tem um espaço renovado e mais acessível devido à requalificação da Quinta do Castelo.



São 22 dias de espetáculos musicais, teatros, animação circulante, histórias de encantar e outras atividades lúdicas para pequenos e graúdos.



Em Perlim quase todos os sonhos são permitidos. O Pai Natal vai estar instalado até ao final do mês numa ficcionada Lapónia, onde não faltam duendes, gnomos e fantoches prontos para ouvir todos os pedidos dos visitantes.



Para os mais aventureiros, no parque também existem áreas de slide e arborismo, uma rampa de esqui e pontes suspensas.



O parque temático pode ser visitado até dia 31, das 13h30 às 19h00. Só na segunda e quarta-feira da próxima semana é que o parque estará encerrado, tal como nos dias 24 e 25.



Para crianças até os dois anos a entrada é gratuita, até aos 12 anos custa seis euros e os adultos pagam sete.



Christmas Village anima Cascais

O Parque Marechal Carmona recebe até dia 1 de janeiro o Cascais Christmas Village, com a temática ‘Viagem à Magia do Natal’. São recriados fantásticos ambientes natalícios, cruzando o universo do Pai Natal com o imaginário do Presépio.



Há muitas atividades e surpresas.