Mariza próxima de Matias Damásio

Cantor angolano tem saído com a fadista e até foi visto a oferecer flores à mãe desta.

Por Rute Lourenço | 01:30

Desde fevereiro que Mariza e Matias Damásio têm passado mais tempo juntos, com o cantor angolano a ter uma participação no novo disco da artista. No entanto, a aproximação não será apenas profissional.