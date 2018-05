Modelo marroquina diz ter tido noite de sexo com Cristiano Ronaldo

Noite com o avançado do Real Madrid terá acontecido durante o seu namoro com Irina Shayk.

A modelo marroquina Amal Saber afirma que foi seduzida por Cristiano Ronaldo, durante o período em que este ainda namorava como com a modelo russa, Irina Shayk, avança o The Sun. A jovem garante que tudo começou durante um jantar em Madrid, em 2014.

Amal afirma que recebeu um convite por parte do craque português se juntar a ele no jantar, convidando-a de seguida a acompanhá-lo até casa. Já na residência do capitão da Seleção Nacional, a modelo garante ter seguido para o quarto, um pouco alterada pelo efeito do álcool.

"Fomos para o quarto dele, onde havia uma grande televisão e uma fotografia de Irina Shayk. Bebemos champanhe e acredito que nenhum de nós vá esquecer aquela noite. Foi especial.", avançou Amal, ao The Sun, concluindo que depois desse momento manteve contacto com Cristiano por mensagem durante alguns dias, até este deixar de responder.

A relação entre Cristiano Ronaldo e Irina Shayk terminou em 2015, tendo sido na altura levantadas várias hipóteses sobre o fim da relação, sendo que uma delas apontava para as alegadas traições por parte do jogador.

Atualmente, o avançado do Real Madrid mantém uma relação com a espanhola Georgina Rodriguez, com quem tem uma filha em comum, a bebé Alana Martina.