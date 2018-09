Namorada de Djaló reage à morte da irmã mais nova do jogador

Daisy Gonçalves deixou uma mensagem emocionante à cunhada.

Daisy Gonçalves, a namorada de Yannick Djaló, usou as redes sociais para lamentar a morte da cunhada. "A dor de nunca mais poder ver aquele olhar... ouvir aquela voz", escreveu a jovem.Açucena Patrícia, conhecida por Açu, era a irmã mais nova do jogador e morreu atropelada este sábado de madrugada nas festas da Moita.Leia a mensagem na integra:"Tem coisas que acontecem... que fazem parte do nosso ciclo de vida... nós nascemos, crescemos e morremos... mas é tão difícil de aceitar essa partida, esse término... fazemos tantos planos, sonhamos, fantasiamos, imaginamos coisas, conhecemos pessoas que se tornam especiais e importantes em nossa vida ... muitas vezes não as dizemos isso... deixamos para uma ocasião especial, deixamos para "amanhã"... e se esse amanhã não chegar? A dor de nunca mais poder ver aquele olhar... ouvir aquela voz... sorrir com aquele sorriso é imensurável... e o único consolo é o tempo... Açu ... eu ainda estou à espera que o telefone toque para dizerem que não é verdade ... que vou lá para vossa casa e vais dizer " oooi bonita" eu vou corar e vamos rir... E agora... a nossa aulinha de maquilhagem fica para quando Açu... e os drinks para quando fizesses 18 anos...? Ohhh bonita"