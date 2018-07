Atrizes continuam a manter relação distante.

A relação entre Rita Pereira e Sofia Ribeiro parece não ter melhoras.O mal-estar entre as duas é antigo e nem o facto de terem contracenado na novela ‘A Herdeira’ as aproximou.Na última semana, quando questionada nas redes sociais sobre esta rivalidade, Sofia limitou-se a dizer: "Não somos as melhores amigas, o que não faz de nós inimigas. Não desejo mal nenhum a ninguém".