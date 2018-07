"Cimeira da NATO será um fracasso se for transformada em jogo de pingue-pongue", diz António Costa

Primeiro-ministro desvalorizou as críticas do presidente norte-americano aos seus aliados.

Por Lusa | 11.07.18

O primeiro-ministro, António Costa, advertiu esta quarta-feira que a cimeira da NATO, que teve início em Bruxelas, será um fracasso se for transformada "num jogo de pingue-pongue", desvalorizando as críticas do Presidente norte-americano aos seus aliados.

"Acho que não temos nada a ganhar nesta cimeira em transformá-la num jogo de pingue-pongue", começou por dizer, à chegada ao quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas, quando questionado sobre os sucessivos comentários críticos de Donald Trump relativamente às contribuições dos membros europeus da organização.

Quando questionado sobre se ainda vale a pena tentar dialogar com racionalidade com o Presidente dos Estados Unidos, António Costa disse que nunca se deve perder a racionalidade, "que deve sempre estar presente em todos os momentos da vida política", nem tão pouco imitar os comportamentos "algo diferenciados" de outros.