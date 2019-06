Neymar depõe sobre divulgação de imagens de mulher que o acusa de violação

O futebolista brasileiro Neymar prestou na quinta-feira depoimentos numa esquadra do Rio de Janeiro, no âmbito de uma investigação sobre a partilha de imagens íntimas da mulher que o acusa de violação.

De acordo com o portal G1, do grupo Globo, Neymar foi ouvido durante quase duras horas e não respondeu a perguntas dos jornalistas à saída, mas agradeceu as manifestações de apoio que tem recebido.

"Quero agradecer aos fãs, amigos, obrigado pelo carinho. Só quero agradecer o carinho de todos", afirmou o jogador do Paris Saint-Germain.