Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oceana e José Fidalgo estão separados

Atores tentaram dar uma nova oportunidade ao amor, mas o romance chegou ao fim.

12:45

José Fidalgo e Oceana Basílio estão novamente separados. A relação viveu vários altos e baixos, e a ida do ator para o Brasil, para gravar a novela ‘Deus Salve o Rei’, acabou por abalar o romance.



No entanto, nos últimos meses o amor falou mais alto e a atriz chegou a viajar para o Rio de Janeiro para estar com o companheiro.



Agora, com o regresso de José Fidalgo a Portugal para integrar o elenco da nova novela da SIC, tudo indicava que o relacionamento iria estabilizar. Mas a verdade é que os dois decidiram colocar um ponto final na relação e, segundo os amigos próximos, "desta vez parece ser definitivo".



Prova disso, é que na última Gala dos Globos de Ouro, os dois atores chegaram separados, e sentaram-se em lugares distantes do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, evitando-se durante toda a festa.