Plano atualizado contra incêndios em Pedrógão aprovado por unanimidade

Aprovação feita pela comissão local do setor.

Por Lusa | 12:37

Uma versão atualizada do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, no concelho de Pedrógão Grande, foi aprovada por unanimidade pela comissão local do setor, foi anunciado esta quarta-feira.

"A atualização será remetida para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que se pronunciará formalmente sobre a mesma com parecer vinculativo", revelou a Câmara de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia presidida por Valdemar Alves, eleito pelo PS, em 2017, após ter cumprido um primeiro mandato em representação do PSD, informa que a atualização daquele plano foi aprovada esta semana pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.