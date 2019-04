Personagem Momo está de volta em vídeos do "Baby Shark"

Boneca assustadora aparece em vídeos infantis e diz às crianças para fazer desafios perigosos.

A personagem "Momo" está de volta. O alerta surgiu por parte das autoridades espanholas.

De acordo com o The Mirror, a polícia espanhola alertou os pais para a presença da personagem "Momo" nos vídeos do "Baby Shark" e noutros direcionados às crianças.

Recorde que o desafio da Momo surgiu no ano passado quando vários utilizadores da aplicação WhatsApp quiseram entrar em contacto com a personagem, uma figura de olhos bem abertos que tem tudo menos uma aparência simpática.

Depois de entrarem em contacto com a Momo, os utilizadores da aplicação recebiam imagens com instruções para realizar vários desafios perigosos. O suicídio faz parte da lista.

No mês passado, fevereiro, Momo voltou a surgir em vídeos infantis no Youtube, como é o caso de vídeos da "Porca Peppa".

Várias crianças ficaram assustadas e a escola alertou os pais sobre os vídeos.

Uma campanha nas redes sociais da polícia, surgiu para alertar os pais de que a Momo não existia e que era apenas uma personagem viral.

Atualmente, autoridades locais anunciaram que estão a investigar e a analisar todos os vídeos que se encontram online e pedem aos pais para que estejam atentos aos vídeos que os filhos vêm na internet.

Segundo o jornal britânico, a Momo aparece nos vídeos e apresenta-se: "Olá, sou a Momo. Quero brincar contigo. Procura uma faca na cozinha e corta a tuas mãos pequenas. Se não o fizeres vou atrás de ti".

Keisuke Aiso, artista japonês, foi o criador de Momo. Ao The Mirror disse que se sente "responsável" pelo pânico causado.