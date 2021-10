PJ detém jovem suspeito de perseguir e tentar matar homem a tiro em Setúbal

Um jovem foi detido pela Polícia Judiciária por tentar matar a tiro um homem, no domingo à noite, em Setúbal.O suspeito abandonou o bar onde estava para ir buscar uma caçadeira, perseguiu a vítima a pé e disparou, atingindo-a nas costas, nádegas e coxas.O homem, que tem antecedentes criminais, terá agido "por motivos completamente fúteis", informa o Departamento de Investigação Criminal de Setúbal da PJ. O suspeito, de 28 anos, estava em fuga às autoridades e foi localizado no âmbito de outra investigação, por roubo com recurso a armas de fogo.Após primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.