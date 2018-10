Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto conta com um outono cheio de novidades

A Invicta não é só a Torre dos Clérigos nem a Avenida dos Aliados.

Por Nelson Rodrigues e Patrícia Lima Leitão | 19:35

Uma cidade cheia de vida, com dezenas de iniciativas, espaços verdes, boa comida e muita animação. O Porto é conhecido pela sua esplendorosa vista para o rio Douro, pelas imponentes pontes e pelos monumentos cheios de história para contar. Mas não só...



Em pleno outono, a cidade Invicta oferece múltiplas razões para ser visitada – uma vez que o Porto não é só francesinhas, não é só tripas, nem é só futebol.



Entre espaços de boa comida, zonas para passar excelentes fins de tarde, espaços dedicados à cultura, às crianças e às famílias, o Porto é uma cidade que sabe receber bem e que acarinha todos os seus visitantes durante todas as épocas do ano.



Quem já ouviu falar na Torre dos Clérigos, na Casa da Música ou na avenida dos Aliados tem de reter uma ideia base. O Porto é bem mais que isso. Há muito para descobrir por aqui. E acredite: quem visita uma vez... vai querer voltar.



Queijaria do Almada

Mais de 50 queijos para venda na baixa

Situada no número 348 da rua do almada, a loja é já um sucesso. Na Queijaria do Almada há mais de 50 variedades de queijo. Além dos portugueses, o espaço oferece ainda queijos provenientes de toda a Europa: Itália, França, Espanha, Holanda e Reino Unido.



A queijaria é um verdadeiro paraíso para todos os apreciadores. Por aqui há queijos em todo o lado: desde as mesas às câmaras frigoríficas. Há ainda queijos de todos os tamanhos – alguns dos quais com mais de dez quilos e com cerca de 24 meses de cura. Todos podem ser comprados neste estabelecimento, quer seja inteiros ou à fatia.



Se por acaso tiver dificuldade em escolher um queijo para provar ou levar, pode sempre pedir ajuda. O espaço está aberto de segunda a sábado, das 10h00 às 19h00. Aos domingos encerra.



Restaurante Cais 35

Vista privilegiada

No coração da ribeira, bem junto ao rio Douro, pode saborear dez diferentes tipos de peixe todos os dias. O restaurante japonês Cais 35 oferece uma "variedade incrível" de sabores com uma vista privilegiada para o rio Douro.



"Só trabalhamos com peixe fresco e sabores inexplicáveis para que o cliente regresse sempre", afirma Ricardo Óscar, funcionário do espaço.



A especialidade da casa é a minitemaki de atum rabilho, que serve de entrada para um menu de degustação de seis pratos. Para além disto, na carta encontra ainda sashimi de peixe e marisco.



O restaurante tem capacidade para 40 pessoas. Poderá aproveitar os tempos de maior calor para ficar no rés do chão, onde está a esplanada, ou também desfrutar do espaço no andar superior, onde o conforto é garantido, sempre com o Douro como fundo.



Rua 31 de janeiro

Loja de Gio Rodrigues

Gio Rodrigues reinaugurou a sua loja de roupa no final de setembro. O espaço, na rua 31 de janeiro, renasceu com novas cores e decoração.



"Eu não estava satisfeito e alterei para um rumo melhor. Tudo para o meu trabalho ser mais reconhecido pelos meus clientes. Para lhes dar uma experiência, tal como se os estivesse a convidar para a minha casa. Afinal, esta também é a minha casa", descreveu o criador de moda.



No espaço é agora também possível encontrar uma nova coleção. "Tem materiais de alta qualidade e prontos a serem consumidos. Antes a marca estava muito identificada por peças feitas por medida e vestidos de cerimónia. Agora temos uma coleção casual chic para levar a um cocktail ou casamento. Pronto a usar", contou Gio Rodrigues, satisfeito com o resultado final da loja, situada numa das principais ruas do Porto.



Palácio de Cristal

Parque infantil renovado junto dos jardins

O parque infantil do Palácio de Cristal foi renovado. A zona de lazer e diversão, localizada no interior dos jardins, sofreu melhoramentos, com destaque para a substituição do equipamento de maior dimensão e volumetria.



Por aqui há um escorrega, zonas de trepar, três varandins e uma ponte.



Graça Rooftop

Terraço com vista para a sé

Do topo do terraço do Rivoli Cinema Hostel, chamado de Graça Rooftop, é possível ver muitos telhados da baixa da cidade, mas também as torres da Sé do Porto, assim como a torre dos Clérigos.



Neste local, aberto ao público desde junho deste ano, é possível tomar um copo enquanto se relaxa num final de tarde. O espaço é ideal para uma conversa entre amigos após o trabalho ou antes da hora do jantar.



O Graça Rooftop abre a partir das 16h00. Fica localizado em frente ao Teatro Rivoli.



15.ª edição a 4 de novembro

Maratona quer bater recorde

É já no próximo dia 4 de novembro, um domingo, que decorre a 15.ª maratona do Porto. O evento vai contar com três provas no ‘cardápio’: a Maratona, com 42,195 km, a Family Race, com 15 km, e a Fun Race, uma caminhada com a distância de 6 quilómetros destinada a todas as classes etárias e sem qualquer fim competitivo.



O número de inscritos continua a crescer e a ambição de se vir a obter um novo recorde quanto a número de atletas que terminem a prova torna-se cada vez mais concreta para a organização. O objetivo é ultrapassar os cinco mil finalizadores da corrida. A organização espera ainda ultrapassar os 15 mil participantes.



Palacete dos Viscondes de Balsemão

Visitar uma loja design

A primeira edição da Porto Design Biennale vai decorrer até dezembro e conta com duas lojas dedicadas ao melhor do design nacional e internacional.



Um dos espaços, na foto, fica no Palacete dos Visconde de Balsemão, onde se podem encontrar peças de artistas portugueses como a cerâmica da Lágrima, as fotografias de Duarte Belo, ou, até, os candeeiros e mesas de apoio feitos em cortiça da COMO. O outro espaço está localizado na Casa da Arquitectura, em Matosinhos.



A programação conta com várias exposições, ciclos de debate, uma conferência internacional, instalações no espaço público com objetos de soft e hard design e performances. Itália vai ser o país convidado desta primeira edição do evento, uma colaboração que resulta em três exposições: Território Itália; Os Maestros Italianos e Riccardo Dalisi.



Mercado do Bolhão

Oficinas lúdicas e gratuitas

‘Sábados em família’ é O nome da iniciativa do Mercado Temporário do Bolhão, na rua de Fernandes Tomás, que decorre todos os segundos sábados de cada mês.



Tal como o nome indica, as iniciativas são orientadas para as famílias, em particular com ações que, pela sua natureza, atrairão tanto os mais novos como a terceira idade, sempre numa lógica lúdica e pedagógica. A participação na oficina é gratuita. A admissão é feita mediante ordem de chegada e nos horários definidos.