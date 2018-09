Portugal e Brasil assinam memorando sobre comemorações da independência brasileira

Por Lusa | 05:12

Os ministros da Cultura de Portugal e do Brasil assinaram hoje, no Rio de Janeiro, um memorando de entendimento para as comemorações da independência do Brasil, visando duas exposições relacionadas com D. João VI e D. Maria da Glória.

"Assinamos hoje um termo relacionado com duas exposições. Faremos uma este ano e outra no ano que vem, exposições essas relacionadas com o nosso passado histórico comum. Temos uma série de outras iniciativas que estão em andamento e desenvolvimento que eu espero que consigamos realizar nos próximos meses", disse à Lusa o ministro da Cultura do Brasil, Sérgio Sá Leitão.

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, afirmou estar a preparar a participação de Portugal no ciclo de comemorações do bicentenário da Independência brasileira, que se celebra em 2022, através de exposições conjuntas entre os dois países.