Queda de neve corta vias de acesso à Serra da Estrela

Por Lusa | 18:50

As estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela foram cortadas esta tarde devido à queda de neve, que reduziu as condições de circulação em segurança, revelou a Proteção Civil de Castelo Branco.



A circulação nas estradas EN338 e EN338-1 foi interrompida às 17:30, entre Piornos-Torre e Torre-Lagoa, por questões de segurança, confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



A decisão, que coincidiu com a chegada da noite, foi tomada depois de uma avaliação feita no local pelo Centro de Limpeza de Neve da Serra da Estrela e pela Guarda Nacional Republicana.



A abertura das estradas só ocorrerá quando estiverem reunidas de novo todas as condições de segurança, segundo a mesma fonte.