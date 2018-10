Atriz mostrou pela primeira vez a barriga. Ainda não foi revelado o sexo do bebé.

A atriz Rita Pereira mostrou pela primeira vez a barriga e revelou que já está grávida de seis meses. A estrela da TVI escreveu ainda na legenda da fotografia que partilhou no Instagram: "6 MESES, 6 MOIS, 6 MONTHS. Este sim, é o tempo de vida deste amor".Recorde-se que Rita anunciou a gravidez nas redes sociais com um vídeo original junto do namorado.