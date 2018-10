Craque deu nas vistas com novo acessório milionário.

Por Isabel Laranjo | 01:30

Anel no dedo mindinho, relógio milionário no pulso e os usuais diamantes nas orelhas. Cristiano Ronaldo não poupa na hora de satisfazer os seus gostos no que toca a acessórios, mas o que mais deu nas vistas durante a conferência de imprensa que deu na segunda-feira em Manchester, em que voltou a afirmar-se inocente no caso Mayorga, foi mesmo o relógio.O valor? 1,5 milhões de euros. A peça tem 424 diamantes brancos e vermelhos incrustados em toda a estrutura.