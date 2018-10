Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traição de Ronaldo no regresso a Manchester

CR7 não marcou mas esteve no golo da vitória da ‘Juve’ sobre o Man. United.

Por Mário Morgado Ribeiro | 01:30

Cristiano Ronaldo sorriu no regresso ao Teatro dos Sonhos. Naquele que também foi o reencontro entre o craque e José Mourinho - estiveram juntos no Real Madrid - o internacional português foi o principal pesadelo do ‘Special One’ na vitória da Juventus por 1-0 sobre o Man. United, em jogo da 3ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, em Old Trafford.



O craque português foi quase sempre a flecha apontada à baliza de De Gea e dos pés de Ronaldo surgiu o primeiro golo do jogo. Centro da direita de CR7 para Cuadrado, o colombiano não conseguiu finalizar, mas Dybala apareceu no sítio certo à hora certa. Os italianos festejaram efusivamente, ao contrário de Ronaldo, em sinal de respeito para com os adeptos que o apoiaram durante seis épocas.



O Man. United era uma equipa impotente para a organização defensiva do campeão italiano, que dominou o jogo durante os 90 minutos. Valia De Gea aos ‘red devils’. Primeiro, Ronaldo assistiu Bentancur para boa defesa do espanhol. Depois, o guarda-redes opôs-se ao livre de Ronaldo - batido à sua imagem de marca - e à recarga de Matuidi.



Na segunda parte, Dea Gea e Ronaldo protagonizaram o momento da noite. Bomba do português para uma defesa do outro mundo do espanhol. Só aos 75’, o Man. United ameaçou com o empate. Pogba rematou ao poste. Ronaldo não marcou, mas foi fundamental na vitória da Juventus.



"Tentámos até final"

José Mourinho mostrou-se resignado com a derrota embora reconheça que os jogadores estiveram bem: "Todos lutaram muito, tiveram uma grande mentalidade. Tentámos tudo até final."



O treinador do Man. United elogiou ainda os centrais da Juventus. "Muitas vezes só se fala de Ronaldo e Dybala, mas na equipa da Juve temos de destacar Chiellini e Bonucci."



"Jogámos muito bem especialmente na primeira parte, depois o United pressionou forçando-nos a cometer alguns erros", disse no final Massimiliano Allegri, treinador da Juventus.



PORMENORES

Cumprimento luso

Cristiano Ronaldo e José Mourinho cumprimentaram-se no túnel de acesso ao relvado, antes do início do jogo. Os dois trocaram algumas palavras e alguns sorrisos.



Duas invasões por CR7

Logo nos primeiros minutos, um adepto invadiu o relvado de Old Trafford para abraçar Ronaldo, mas foi impedido pelos seguranças do estádio. O mesmo repetiu-se após o apito final.