Secretário-executivo da CPLP inicia esta segunda-feira visita de três dias a Angola

O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) inicia esta segunda-feira uma visita de três dias, a primeira, a Angola, que preside a organização, onde se reunirá com o Presidente.

A CPLP anunciou que durante a deslocação, entre esgunda-feira e o dia 1 de setembro, Zacarias da Costa "vai ser recebido em audiência pelo Presidente da República de Angola, João Lourenço", também presidente em exercício da organização lusófona.

Fonte oficial disse à Lusa que o encontro com João Lourenço deverá realizar-se na terça-feira, segundo dia daquela que é a primeira visita oficial do timorense Zacarias Albano da Costa desde que tomou posse no cargo, na XIII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da organização, que se realizou em 17 de julho, em Luanda.

Na cimeira em que Angola assumiu a presidência da CPLP, sucedendo à presidência cabo-verdiana, os chefes de Estado e de Governo comprometeram-se a reforçar a parceria na área do comércio e do investimento entre os países lusófonos para promover a recuperação económica pós-pandemia de covid-19 e abriram caminho para a criação de um quarto pilar na organização: o económico.

No encontro, foi também aprovado o Acordo sobre a Mobilidade no espaço da comunidade já ratificado por dois Estados-membros, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe.

O Presidente angolano, João Lourenço, sugeriu ainda a criação de um banco de investimento para a CPLP para desenvolver o potencial económico dos países que integram a organização.

Por definir ficou qual o país que sucederá a Angola na presidência da organização em 2023.

Zacarias da Costa assumiu as funções como secretário-executivo em 01 de agosto, sucedendo ao português Francisco Ribeiro Telles, cerca de duas semanas depois de ter sido nomeado.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP, que celebrou 25 anos em julho.