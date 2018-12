Atriz falou da experiência como repórter no ‘Você na TV’ e deixou um aviso à antiga rival.

As pazes pareciam estar feitas, mas uma publicação de Sofia Ribeiro nas redes sociais fez reacender novamente a polémica com a antiga rival Rita Pereira.A atriz viveu, ontem, a primeira experiência enquanto repórter do ‘Você na TV’ e ao que tudo indica vai mesmo juntar-se à equipa das manhãs da TVI já a partir de janeiro.