UNICEF diz que alguns talibãs apoiam a educação de raparigas afegãs

A UNICEF avançou esta terça-feira que os representantes talibã em alguns partes do Afeganistão expressaram apoio à educação de meninas depois de terem tomado controlo do país este domingo.



A organização afirma ainda que enquanto diversos insurgentes aguardam instruções concretas dos líderes acerca da educação das jovens, outros dizem que querem as escolas a funcionar normalmente.





Recorde-se que, entre 1996 e 2001, quando os talibãs controlavam o Afeganistão, não era permitido que as mulheres trabalhassem, nem que as jovens fossem à escola. Todas as jovens e senhoras tinham ainda de tapar as caras e ser acompanhadas por um homem da família se quisessem sair de casa.A UNICEF mantém-se confiante de que os direitos das mulheres vão ser respeitados. Mustapha Ben Messaoud, chefe de operações da organização não-governamental, afirma que a ajuda que dão à maioria do Afeganistão "tem sido útil para cooperar com os talibãs".

No passado domingo, dia 15, os talibãs entraram em Cabul, no Afeganistão, e estabeleceram uma nova administração, após o presidente Ashraf Ghani ter fugido do país.