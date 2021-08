Presidente do Afeganistão abandona o país e abre caminho para os talibãs chegarem ao poder

Ashraf Ghani abandonou o país, segundo avançam os meios de comunicação locais, numa altura em que o governo estava em negociações com os talibãs para uma transição do poder pacífica após os insurgentes terem entrado em Cabul na manhã deste domingo.De acordo com a agência Reuters, Ghani terá ido para o Tajiquistão. A informação foi confirmada pelo ministro do interior. Segundo o TOLO, um canal de notícias afegão, o presidente poderá ainda viajar para um terceiro país.O presidente deixou o país acompanhado pelos seus "assessores próximos", informou o TOLO, um canal de notícias afegão, citando duas fontes.O gabinete do presidente disse aos meios de comunicação que não poderia comentar sobre o paradeiro de Ghani devido a questões de segurança.Em atualização