Web Summit já só tem bilhetes para estudantes

Cimeira mundial da Net e tecnologia arranca na segunda-feira em Lisboa. São esperadas 70 mil pessoas.

Por Lusa | 17:19

A organização da cimeira de tecnologia Web Summit anunciou esta sexta-feira que o evento está "oficialmente esgotado", ressalvando que ainda existem bilhetes disponíveis para estudantes dos 17 aos 26 anos a um preço simbólico.



"A Web Summit 2018 está oficialmente esgotada! Estamos muito entusiasmados para dar as boas-vindas aos mais de 70 mil participantes que vão estar em Lisboa nos próximos dias", indica a organização numa nota hoje divulgada.



Ainda assim, a organização assinala que "ainda restam os últimos bilhetes Inspire", com um valor de cinco euros por dia e que se destinam a jovens estudantes entre os 17 e os 26 anos.



A previsão é que também estes bilhetes "sejam vendidos nas próximas horas", segundo a organização.



A poucos dias da cimeira de tecnologia Web Summit, a organização informou esperar que esta seja "a maior e a melhor" edição de sempre.



Segundo dados facultados pela organização à agência Lusa, na edição deste ano, a terceira em Lisboa, haverá "três novos palcos" na Web Summit: o "DeepTech", no qual estará em foco o impacto de tecnologias como a computação e a nanotecnologia na indústria e na vida quotidiana; o "UnBoxed", onde críticos de tecnologia irão analisar produtos eletrónicos; e ainda a "CryptoConf", que debaterá assuntos como as moedas digitais.



Ao todo, serão "25 diferentes conferências dentro de uma só cimeira para discutir realidades relacionadas com a tecnologia, em áreas como o ambiente, o desporto, a moda e a política", aponta a Web Summit.



Quanto aos oradores deste ano, destacam-se personalidades como o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair, a atriz Maisie Williams, o presidente executivo do eBay, Devin Wenig, o presidente executivo da Nestlé, Mark Schneider, o 'designer' de moda Alexander Wang e o presidente da Microsoft Corporation, Brad Smith, entre outros.



Dos oradores portugueses fazem parte o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o comissário europeu Carlos Moedas, o primeiro-ministro, António Costa, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



À semelhança das outras edições, haverá eventos paralelos à cimeira, desde logo "duas grandes iniciativas" nos dias anteriores, de acordo com a organização.



Em causa está, assim, uma conferência sobre inovação corporativa, destinada apenas a convidados que trabalham na área da inovação de "algumas das maiores empresas do mundo", como a Mozilla, a Allianz Technology, a General Motors, a P&G, a Vodafone, a Lamborghini, entre outras.



Já no próximo fim de semana, anterior à Web Summit, decorre a iniciativa Surf Summit, na Ericeira, na qual empreendedores, investidores e oradores se juntam para dois dias de atividades ao ar livre.



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo Web Summit nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa, devendo permanecer na capital portuguesa até 2028.



A edição deste ano realiza-se entre segunda e quinta-feira na Altice Arena e na FIL.