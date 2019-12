Lançado no início do verão e já com cerca de 300 exemplares vendidos, "A Defensora do Oculto" traz-lhe uma lufada de ar fresco no que diz respeito a histórias de magia e romance… sempre com um toque de comédia.





Se é fã da saga Twilight, de The Vampire Diaries ou até mesmo de Harry Potter, A Defensora do Oculto é para si. Embora não fale de vampiros ou escolas de feiticeiros, esta nova obra nacional conta a história da desastrada Chelsea Burke que, após descobrir que tem poderes mágicos e está destinada a salvar o mundo, se vê envolta numa série de peripécias sempre acompanhada pelos seus melhores amigos onde não falta, claro, um romance secreto. Aqui trazemos-lhe os 4 motivos para ler "A Defensora do Oculto".





1. Tem a heroína mais desastrada à face da Terra

Estamos habituados àqueles super-heróis que se tornam automaticamente bons a partir do momento em que ganham os poderes ou fazem meia dúzia de treinos. Isto não acontece com "A Defensora do Oculto". Podendo até ser apelidada da heroína mais desastrada ou até a mais sortuda de todos, a verdade é que Chelsea Burke não foi dotada de nenhuma habilidade que a possa ajudar a completar a sua missão e o seu possível sucesso não vem sem esforço. Falha, por isso, vezes sem conta até se tornar minimamente boa, oferecendo vários momentos divertidos e uma boa mudança de paradigma: os heróis não têm de ser sempre bons a tudo.





2. Romance envolto de mistério

Além de todas as suas outras narrativas, a história está envolta de mistério sobre o par principal e – atenção, spoilers – quem será o rapaz misterioso que luta após luta, aparece para ajudar Chelsea. Sempre intrigada com o seu salvador, entre os seus deveres de heroína e a vida normal de adolescente, a personagem principal estará sempre a tentar descobrir quem é esse rapaz.





3. Personagens bastante relacionáveis

Embora a protagonista comece como uma rapariga pouco esforçada e sem grandes objetivos de vida, a verdade é que assistimos na totalidade à sua transformação e crescimento enquanto pessoa. Tanto Chelsea, como o seu fiel grupo de amigos, são personagens relacionáveis pelo simples facto de que possuem características comuns a qualquer pessoa: têm dias bons e maus, são leais, amigos e apaixonados, por vezes preguiçosos, e contam sempre com peripécias que os apanham desprevenidos. Não fossem eles um grupo de adolescentes.





4. Vai dar por si a chorar… um capítulo depois de ter rido à gargalhada