Brasil Vibes é o melhor do Brasil em Portugal

No dia 26 de Maio, Lisboa vai tremer ao ritmo da melhor música brasileira da atualidade. o Festival "Brasil Vibes" chega este ano à capital para mostrar diferentes facetas da música do país irmão através de três grandes nomes da música atual do Brasil; Ana Castela, Gustavo Mioto e a inconfundível, Ivete Sangalo.





Um novo festival urbano que mostrará "o melhor do Brasil em Portugal", vem colmatar um desejo muito grande do público em ver ou rever os artistas de sua preferência e começa em grande, encabeçado por uma das artistas que melhor é recebida no nosso país: Ivete Sangalo.





Ivete dispensa apresentações. Prestes a completar 51 anos de vida, a Baiana continua no auge da sua carreira, e o novo espetáculo da cantora mostra isso mesmo. "Tudo Colorido" é o concerto que Ivete trará a Lisboa e tem como principal conceito "A mistura" - garante a cantora que assina a direção geral, artística e musical do projecto. Grande dinâmica rítmica, luz, led e som, para além de animações visuais, prometem aos fãs um espetáculo imersivo e sensorial. Os grandes sucessos da cantora estarão presentes; "Festa", "Quando a chuva passar", "Se eu não te amasse tanto assim" e tantas outras, incluindo êxitos da Banda Eva (da qual Ivete foi vocalista): "Sorte Grande", "Vem meu amor", "Beleza Rara" etc. e os temas mais recentes que também estão garantidos no alinhamento, "Tá solteira mas não tá sozinha", "Não pode parar" etc.





Mas nem só de veteranos se fará esta noite da música Brasileira, a artista mais ouvida do Spotify no Brasil, Ana Castela, ou a "Boiadeira" (como é popularmente conhecida no seguimento do título do seu primeiro êxito musical), vem representar a nova geração. Sensação nas redes sociais desde 2021, esta jovem cantora de Mato Grosso do Sul nasceu no seio de uma família Agrária e tem nesse meio a sua maior inspiração musical. Ainda não fez 20 anos mas já conta com mais de 5,6 milhões seguidores no instagram e mais de 6,1 milhões no Tik Tok. Habituada a cantar êxitos como "Pipoco", "Roça em mim" e "Neon" para milhares de pessoas, vem preparada para encantar Lisboa neste Brasil Vibes.





Por fim, Gustavo Mioto, considerado um dos maiores nomes da música Sertaneja atual, tem já cinco álbuns de originais gravados e já colaborou com nomes como Anitta, Luan Santana, Gusttavo Lima, entre tantos outros. De acordo com a agência Crowley, o mais recente êxito do cantor, "Com ou sem mim" foi o tema mais tocado na rádio brasileira no ano de 2020. E claro, vai entoar bem alto dia 26 de Maio, no Altice Arena para derreter os corações mais sensíveis da plateia. Não faltarão também "Eu gosto assim", "Fora de mim" e claro "Coladinha em mim", música que lançou originalmente em dueto com Anitta.