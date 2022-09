Centro Artes de Águeda apresenta programação

A programação para o último quadrimestre do ano no Centro de Artes de Águeda (CAA) inclui grandes nomes do teatro nacional, bem como a irreverência da comédia stand up, a beleza da dança contemporânea e a musicalidade de vários quadrantes, sem esquecer a aposta na descentralização cultural, com espetáculos que vão decorrer "fora de portas".





"De entre a programação que ao longo do ano apresentamos, uma das nossas apostas centrais está na promoção e dinamização cultural ‘made in’ Águeda, na afirmação de Águeda como um concelho produtor de arte e cultura, que se traduz na co-produção de espetáculos, no apoio e na criação de parcerias com estruturas e coletividades culturais locais", disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, enumerando que, neste quadrimestre, em "cena" irão estar espetáculos da Orquestra Típica de Águeda e Grupo Folclórico da Região do Vouga, do Conservatório de Música de Águeda e os que resultam das parcerias com a Pauta Humana para o concerto da Orquestra de Jazz de Águeda, com a d’Orfeu para o Gesto Orelhudo e com a Banda Nova de Fermentelos para o "Musicais de uma Vida".





Em Setembro destaque para "A Filha do Ferreiro" (dia 10, às 21h30), um espetáculo promovido pela Orquestra Típica de Águeda e Grupo Folclórico da Região do Vouga. A Orquestra de Jazz de Águeda (dia 16, às 21h30), proporcionará também um concerto, num reportório que conta com alguns clássicos para Bigband. O CAA recebe ainda um dos nomes maiores da representação nacional, Ruy de Carvalho, que apresentará, em Águeda, no dia 30 (21h30), a peça "A Ratoeira", onde divide o palco com o neto, Henrique de Carvalho e ainda Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Luís Pacheco, Sara Cecília e Sofia de Portugal.





Em Outubro, um dos grandes destaques do cartaz cultural do CAA é o 21.º Festival Gesto Orelhudo (entre os dias 5 e 8) e a exposição "(Im)materiality", que vai estar patente no Espaço Expositivo de 1 de outubro a 15 de janeiro. A Banda Nova de Fermentelos convidou FF e Sofia Escobar para, sob a batuta do maestro Orlando Rocha, assinalar o seu centenário, prometendo um espetáculo ímpar. Neste mês, haverá ainda teatro e comédia, com os "Monólogos da Vacina", um espetáculo que promete ter fibra (dia 21, às 21h30), com João Baião, Cristina Oliveira, Telmo Miranda, Mané Ribeiro e Susana Cacela, e "TEMAS", de Gilmário Vemba (dia 28, às 21h30), o seu mais recente espetáculo que promete surpreender.





Em novembro, o CAA acolherá a Ópera "La Traviata" (dia 4, às 21h30) e o Concerto Santa Cecília, pelo Conservatório de Música de Águeda (dia 27, às 17h). No dia 18 (21h30), o CAA receberá "Sinais de Pausa", um espetáculo de dança que comemora o centenário do nascimento de José Saramago.