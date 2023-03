Dino Parque Lourinhã inaugura novo percurso “Idade do Gelo”

O Trilho da Idade do Gelo é o mais recente percurso do Dino Parque da Lourinhã. Dedicado ao período Cenozoico, os visitantes podem ter uma experiência ainda mais completa do mundo pré-histórico, complementando os 4 períodos já em exposição, naquele que é o maior museu ao ar livre da Europa em área de exposição dedicada aos dinossauros e agora também aos mais recentes mamíferos.





A cerimónia de inauguração teve lugar no dia 17 de março, às 10h00, conduzida pelo Diretor Geral do Dino Parque, Luís Rocha e contou com a presença da imprensa local, convidados institucionais e parceiros. Os convidados tiveram a oportunidade de participar numa visita guiada ao novo percurso, realizada pelo Diretor Científico Simão Mateus.





O Período Cenozoico é a Era que começa após a extinção dos dinossauros, há 65 milhões de anos. Os primeiros 60 milhões de anos foram marcados por temperaturas mais quentes em que se desenvolveram espécies como as preguiças gigantes, aves do terror ou os tatus gigantes. Na última parte desse período, o clima arrefeceu drasticamente e houve uma sucessão de períodos glaciares e interglaciares que deram origem à denominada "Idade do Gelo", em que existiram animais gigantes como os mamutes e rinocerontes lanudos, ou animais icónicos da pré-história portuguesa como o auroque, o bisonte ou os ursos.





Com uma tematização única e exclusiva, diferente dos restantes percursos, o Dino Parque Lourinhã apresenta o trilho da Idade do Gelo que passa a exibir 14 novos modelos à escala real, ao longo de 800 metros, destacando-se os mamutes e os tigres de dentes de sabre. Desta forma o Dino Parque passa a contar com quase 200 modelos de dinossauros e outros animais à escala real.





"O Dino Parque Lourinhã tem a honra de apresentar um novo percurso inspirado no período Cenozoico. A Idade do Gelo torna-se, assim, uma realidade no nosso parque, num trilho com 14 novos modelos à escala real, onde poderemos finalmente conhecer os animais que inspiraram uma das séries de ficção animada de maior sucesso. É, também, sem dúvida, uma nova etapa da história do Dino Parque Lourinhã, baseada em muito trabalho e empenho de toda a equipa para trazermos a novidade pela qual ninguém esperava. Ficamos muito contentes por poder oferecer ainda mais conhecimento e entretenimento aos visitantes. Convidamos a conhecer o novo trilho, que esperamos que seja um sucesso!", declarou Luís Rocha, Diretor Geral do Dino Parque Lourinhã.





No Edifício Central do Dino Parque, em paralelo com o trilho exterior da Idade do Gelo, foi ainda inaugurada uma exposição museológica intitulada "Fósseis dos Gigantes da Idade do Gelo". Nesta exposição podem ser observados os fósseis de alguns dos animais que estão no novo trilho, como crânios de rinocerontes, dentes de mamutes e também um exemplar de um canino de um tigre dentes de sabre, que existiu em Portugal há 10 milhões de anos, uma exposição a não perder.

O Dino Parque Lourinhã abre ao público das 10h00 às 18h00, sendo a última entrada até às 16h30. Mais informações podem ser encontradas no site



, sendo a última entrada até às 16h30. Mais informações podem ser encontradas no site www.dinoparque.pt ou obtidas através do email geral@dinoparque.pt ou do contacto telefónico 261 243 160.

Sendo a maior exposição temática ao ar livre da Europa, com 10 hectares, o Dino Parque Lourinhã é composto por seis percursos diferentes que permitem aos visitantes observar quase 200 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitam o planeta terra há 450 milhões de anos.





Reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos pelo 4º ano consecutivo, e a distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor pelo 3º ano consecutivo, foi finalista do Prémio Nacional de Turismo (PNT) em 2022, na categoria Turismo Sustentável, e recentemente vencedor do Prémio Melhor Parque Temático 2022 na 1ª edição dos Odisseias Awards