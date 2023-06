Escultora e Fadista Cristina Maria , 17 de Junho no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria.

Com uma vida dedicada à arte de talhar a pedra e à música, no próximo dia 17 de junho a escultora e fadista Cristina Maria apresenta ao público uma exposição de escultura comemorativa dos seus 25 anos de carreira dedicados à sua vida artística. Nesta dualidade artística, Cristina Maria inaugura no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria a sua exposição dos 25 Anos de Criação Artística/ Escultura às 17.00h.





No âmbito desta comemoração, Cristina Maria apresenta o seu concerto intitulado "FADO Cristina Maria" pelas 21.30h no mesmo Teatro.

Um espectáculo musical diversificado que conta parte da sua vida e obra através do Fado e da música tradicional Portuguesa, fundindo os seus temas originais numa abordagem mais contemporânea e criativa, expressando a sua liberdade artística e o seu crescimento enquanto cantora e autora.

Em palco estarão presentes também, Ricardo Silva na Guitarra Portuguesa, António Neto na Guitarra Clássica, Jorge Carreiro no Contrabaixo, João Maneta nas percussões e o convidado especial João Miguel. Direcção técnica e sonoplastia Miguel Ponte.

A exposição estará patente de 17 de Junho a 30 de Junho.