Fim de semana no Dino Parque Lourinhã com atividades e concerto da Lisbon Film Orchestra

Para celebrar o Dia da Criança, o Dino Parque da Lourinhã está a preparar um fim de semana especial para os mais pequenos.





No dia 4 de junho (sábado), o parque vai estar aberto das 10:00 às 21:30 e no dia 5 de junho (domingo) das 10:00 às 19:00 com atividades, visitas guiadas, conversas com paleontólogo no Paleo Camp e outras surpresas para um dia inesquecível destinado aos mais pequenos, mas que vai fazer a felicidade de toda a família.





Durante o dia, poderá, como habitualmente, aproveitar este espaço ao ar livre, perfeito para programas em família, ideal para estar em contacto com a natureza e conhecer alguns dos dinossauros mais famosos do mundo.





Desta experiência inesquecível destacamos, ainda, as Conversas que vão decorrer no Paleo Camp. Conversas e histórias sobre dinossauros num espaço que é um verdadeiro acampamento de paleontólogos para os mais novos.





No sábado existe a possibilidade de assistir em exclusivo a um concerto da Lisbon Film Orchestra pelas 20:30, mediante compra de bilhete. O conjunto vai tocar temas memoráveis de sagas como Jurassic Park, Harry Potter, Madagáscar e Star Wars, entre muitos outros clássicos para toda a família.





Os bilhetes estarão disponíveis em exclusivo na bilheteira online. Os bilhetes conjuntos para visita ao Dino Parque e concerto têm um preço de 15 euros para adultos e 12 euros para crianças, sendo que as entradas são limitadas.





Criada em 2006 por Nuno Sá e Francisco Santiago, a Lisbon Film Orchestra é uma orquestra portuguesa que interpreta as bandas sonoras mais famosas da história do cinema. Esta é, pois, uma oportunidade única de ver e ouvir a orquestra ao ar livre num espaço especial e rodeado de dinossauros, como culminar de um dia bem passado que fará não só as delícias dos mais pequenos, como de toda a família.

Mais informações podem ser obtidas em www.dinoparque.pt , ou contactando o Dino Parque Lourinhã através do email geral@dinoparque.pt ou do telefone 261 243 160.

Com mais de 10 hectares de espaço ao ar livre, o Dino Parque Lourinhã é a maior exposição ao ar livre desta temática na Europa, sendo composta por cinco diferentes percursos que permitem aos visitantes observar mais de 180 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitam o planeta terra desde há 450 milhões de ano.





Para além dos percursos exteriores, o visitante tem ainda oportunidade de visitar, no edifício central do Dino Parque, o live lab e o espaço museológico com a exposição paleontológica "Dinossauros da Lourinhã" da responsabilidade técnica e científica do Grupo de Etnografia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL), onde encontra fósseis verdadeiros e réplicas, sendo o mais emblemático o ninho de ovos de dinossauros com cerca de 150 milhões de anos.





Reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos pelo 3º ano consecutivo e distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor, o Dino Parque da Lourinhã possui também o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal.