SIL reforça a sua posição como grande marketplace do mercado imobiliário

O SIL confirma cada vez mais a sua vocação em ser a grande montra de negócios do sector imobiliário em Portugal, quer nas vertentes da mediação, quer da promoção de novos projectos imobiliários. Esta é uma das principais conclusões do balanço da última edição do SIL – Salão Imobiliário de Portugal, promovido pela Fundação AIP e que decorreu na FIL nos passados dias 12 a 15 de Maio, em simultâneo com a Tektónica.

De destacar que no seu conjunto, o SIL e a Tektónica ocuparam 30.000 m2 com Exposição e Conferências, num total de mais de duzentos expositores e 15.294 Visitantes nos 4 dias de realização.

Para Sandra Bértolo Fragoso, Gestora do SIL, "o sucesso desta edição ficou bem patente não só no elevado grau de satisfação manifestado pelos nossos expositores, mas também pelos nossos visitantes. Para tal é fundamental prosseguir com introdução de novas dinâmicas no evento" referiu, dando como exemplo o lançamento de novos projectos imobiliários com condições especiais para visitantes durante o Salão, e o SIL CIDADES, que permitiu "que o SIL se estenda e adapte à realidade de cada município numa óptica de atractividade de investimento". Neste sentido, destacou-se também a participação dos Presidentes de Câmara, Carlos Moedas, de Lisboa, Rui Moreira, do Porto e Pedro Calado, do Funchal nas conferências do SIL, durante o debate "O Passado, o Presente e o Futuro das Cidades", onde foram apontados diversos caminhos para competitividade e atractividade das cidades do futuro.

Segundo Sandra Bértolo Fragoso, "o sucesso do SIL está directamente associado ao volume de negócios que é gerado durante o evento, sendo por isso fundamental prosseguir com a estratégia de dinamização de encontros B2B e B2C", destacando como ambição para a próxima edição, "uma maior representatividade de cada um dos sectores representados no salão". "Para isso, contamos com o apoio incondicional dos nossos parceiros como a APPII, APEMIP. ATR, APR, ASMIP e ALP", concluiu.

De salientar a forte presença da Madeira, Região Convidada, que deu a conhecer os seus activos imobiliários e as inúmeras oportunidades para investimento, tendo sido distinguida com o Prémio Excelência. Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, recebeu o Prémio Excelência de Jorge Rocha de Matos, Presidente da Fundação AIP, reconhecendo "todo o trabalho feito pelo Governo Regional ao longo dos últimos anos" no parque urbano da Região, mas também os resultados obtidos na "atracção de investimento", "nos novos prédios criados" e no "mercado de luxo que tem sido atingido".

O Prémio Personalidade foi atribuído ao Eng.º Pedro Seabra, um Agente da profissionalização do sector imobiliário, decisivo para a captação de investidores de referência para o sector imobiliário português e que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de projectos imobiliários marcantes nas últimas décadas.

De referir ainda o elevado grau de satisfação dos visitantes, dos quais 95,51% considerou o SIL como o Evento mais representativo do sector imobiliário em Portugal e 83,15% afirmou que o Salão contribuí para a projecção do sector imobiliário a nível internacional.

A edição de 2023 já tem data agendada e decorrerá de 04 a 07 de Maio, em simultâneo com a TEKTÓNICA.