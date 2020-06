250 anos de Beethoven celebrados no Campo Pequeno

A Orquestra Filarmónica Portuguesa atua no próximo domingo, dia 21, no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito do 250º do nascimento de Ludwig van Beethoven.Sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, a orquestra com sede em Viseu, e fundada em 2016, apresenta duas das mais emblemáticas obras do compositor alemão (1770-1827): a 5ª Sinfonia, celebrizada pelo ritmo dos seus primeiros compassos, e o 5º Concerto para piano, também conhecido como ‘Imperador’, o último dos concertos para piano e orquestra compostos por Beethoven. O espetáculo, que arranca às 20h00, cumprirá as orientações da DGS.Bilhetes à venda entre 10 e 12,5 euros.