Correio da Manhã- Qual a sensação de completar 50 anos de carreira?



- De completa, total felicidade, por poder continuar a exercer o meu ofício com alegria e junto a uma legião de fãs que me acompanham pelos quatro cantos do planeta. Fazer o que gosto, ter construído uma trajetória com tantos sucessos e sempre contando com o carinho do público.









Ver comentários