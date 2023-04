Alec Baldwin vai fazer documentário sobre tragédia durante as gravações do filme 'Rust'

a diretora de fotografia ucraniana Halyna Hutchins, de 42 anos, durante as gravações do filme. Na sequência do disparo também o realizador de 'Rust', Joel Souza, de 48 anos, ficou ferido.

O ator norte-americano Alec Baldwin contratou Rory Kennedy para produzir documentário sobre o filme 'Rust'. O ator matou acidentalmenteRory é filha do ex-senador dos EUA Robert Kennedy e da ativista pelos direitos humanos Ethel Skakel. Nasceu seis meses depois do pai ter sido assassinado em Los Angeles, nos EUA. Os procuradores do Novo Méxicom nos EUA, retiraram as acusações criminais contra o Alec Baldwin. As gravações retomaram esta quinta-feira, em Montana, 18 meses após a tragédia.