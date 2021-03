Artistas femininas em destaque nos Grammy 2021 com Beyoncé e Taylor Swift a fazer história. Conheça os vencedores

As artistas femininas, incluindo Beyoncé e Taylor Swift, tiveram uma noite de recordes nos prémios Grammy 2021, um espetáculo repleto de música ao vivo, mas com muito distanciamento social devido à pandemia da Covid-19.

Quatro mulheres ganharam os quatro prémios mais importantes no domingo: Taylor Swift, Billie Eilish e H.E.R..

Swift tornou-se na primeira intérprete feminina a ganhar o Álbum do Ano por três vezes. Nesta edição, venceu a categoria com o álbum "Folklore".



"Everything I Wanted", da artista britânica Billie Eilish, conquistou o Grammy de gravação do ano.



A música do ano foi "I Can't Breathe", da cantora H.E.R.



Megan Thee Stallion foi considerada a artista revelação do ano.



Na música Pop, "Watermelon Sugar", do artista Harry Stlyles, venceu a categoria de melhor performance. Dua Lipa foi distinguida pelo melhor álbum "Future Nostalgia".



A melhor música de rap foi "Savage", de Megan Thee Stallion e Beyoncé, arrecandando também o prémio de melhor performance na mesma categoria.



Os Grammy Awards é uma cerimónia de premiação de artistas musicais a nível mundial, apresentado nos Estados Unidos da América, desde 1959.