O evento regressa todos os domingos até outubro, com muitos outros nomes em cartaz e até uma mudança de cenário.



São declaradamente os finais de tarde mais ‘cool’ da capital. Lucky, Acácia Maior com Cachupa Psicadélica e Rycardo asseguram este domingo o festival Somersby Out Jazz, no Jardim Botânico de Lisboa.O evento regressa todos os domingos até outubro, com muitos outros nomes em cartaz e até uma mudança de cenário.





Leia também Festivais de música jazz invadem o País em setembro Esta tarde, a música começa a fazer-se ouvir pelas 16h00 e prolonga-se até ao pôr do sol. As portas abrem uma hora antes do início do primeiro espetáculo.

Face aos constrangimentos atuais para evitar a propagação da Covid-19, este ano o festival tem um novo formato com lugares sentados, uma lotação máxima de cem pessoas e bilhete de ingresso no valor de três euros.





O dinheiro da bilheteira reverte para a União Audiovisual, uma associação de cariz cultural e social que nasceu durante a pandemia para apoiar os profissionais técnicos e artistas da cultura, espetáculos e eventos.









Leia também DGS atualiza orientação para equipamentos culturais quase sem alterações Mas apesar das novas regras, o Out Jazz mantém-se fiel à sua doutrina: proporcionar tardes de domingo inesquecíveis em ambiente urbano, ao som do melhor do jazz, soul, funk e hip-hop. Até ao final de setembro, o Out Jazz está ‘acampado’ no Jardim Botânico de Lisboa, no Príncipe Real, mas muda-se para o Auditório de Pedra, na Tapada da Ajuda, e antecipa o início para as 15h00.

O festival tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e resulta de uma parceria entre o Programa Garantir Cultura com a Universidade de Lisboa.