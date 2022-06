Banda sul-coreana BTS anuncia pausa na carreira

Os membros do grupo sul-coreano BTS, principal representante do fenómeno música K-Pop, anunciaram hoje a sua separação temporária, após nove anos juntos, para se concentrarem nas suas carreiras a solo.

"Vamos fazer agora uma pausa", disse Suga, um dos membros da banda, durante uma conversa com os seus colegas que foi transmitida no YouTube como parte das comemorações do BTS FESTA, um evento anual dedicado aos fãs da banda, que tem cerca de 85 milhões de seguidores nas redes sociais - 20 milhões no Facebook e 65 milhões no Instagram.

RM, outro dos membros, atribuiu a necessidade da pausa ao esgotamento originário do ritmo constante de produção, que fez dos BTS uma das 'boys band' mais ouvidas em todo o mundo, com uma grande base de fãs agrupada sob o emblema "BTS ARMY" (exército dos BTS, em tradução simples).

"O problema com o K-Pop e todo o sistema de ídolos é que eles não te dão tempo para amadurecer. Você tem de continuar a produzir música e fazer alguma coisa", justificou RM.

A conversa entre os sete membros da banda (RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin e Jungkook) foi gravada na casa que dividem atualmente.

Apesar do impacto da notícia na indústria da música, um representante da Big Hit Music, empresa por trás do grupo, esclareceu que os membros dos BTS vão levar algum tempo "para explorar projetos a solo", mas vão continuar ativos como banda em "diferentes formatos".

Na última sexta-feira, os BTS editaram "Proof", a sua primeira antologia, composta por 48 faixas distribuídas por três álbuns que abrangem a carreira do grupo, e que ainda inclui três novos 'singles'.

Em maio, os membros da banda encontraram-se com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na Casa Branca, em Washington, para abordar crimes de ódio contra a comunidade asiática no país e defender a diversidade.