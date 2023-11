Banksy pode ter revelado o primeiro nome em entrevista antiga agora recuperada

Uma entrevista antiga de Banksy pode revelar o primeiro nome do artista que sempre se manteve incógnito.As imagens recuperadas de 2003 mostram um jornalista da BBC a perguntar se o seu nome verdadeiro era "Robert Banks". Banksy responde: "É Robbie".A verdadeira identidade do artista sempre foi motivo de grande especulação em Inglaterra, de onde será natural, e um pouco por todo o mundo.A mais recente descoberta vem alimentar e fundamentar alguns rumores. Em 2008, o Daily Mail disse que Banksy era Robin Gunningham, mas o artista negou-o. Também o fundador da banda Massive Attack, Robert del Naja, é um dos mais populares candidatos a Banksy.O artista sempre manteve o anonimato para se proteger e para não deixar que o seu trabalho seja afetado pela fama.A hipótese da verdadeira identidade ser revelada é cada vez mais plausível, mas não por vontade própria. Banksy enfrenta um processo em tribunal por ter "danificado gravemente" a reputação de uma empresa, depois de ter partilhado a seguinte informação no instagram, em 2022: "Atenção assaltantes. Dirijam-se, por favor, à GUESS em Regent Street. Eles usaram os meus desenhos sem pedir, será errado vocês fazerem o mesmo às roupas deles?".