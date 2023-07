Como contrapartida da isenção de taxas e de uma comparticipação financeira de 349 mil euros, a Câmara de Oeiras recebeu, por parte da organização do Nos Alive, a cargo da Everything is New, 3600 bilhetes. Pelo menos uma centena destas entradas foram oferecidas a vereadores e deputados municipais - dois para cada um, anunciou esta quinta-feira o ‘Observador’.





Uma situação que, sabe o CM, não é nova mas levou a oposição, nomeadamente a Iniciativa Liberal e a coligação Evoluir Oeiras, a denunciar que está em causa um conflito de interesses, já que os deputados que aprovaram as isenções e o apoio financeiro fizeram-no sabendo de antemão que iam receber os bilhetes para o festival. As restantes entradas foram sorteadas pelos funcionários da autarquia, informou a câmara liderada por Isaltino Morais.

Nos Alive







A 15.ª edição do Alive arrancou ontem, com uma enchente, no Passeio Maríti- mo de Algés. Os sons alternativos dos americanos The Driver Era tiveram a honra de abrir o palco principal, por onde passou também, ao fim da tarde, o rock dos Puscifer. Já de noite foi a vez dos The Black Keys voltarem a brilhar no evento e abrirem caminho para os cabeças de cartaz Red Hot Chilli Peppers. Esta sexta-feira espera-se nova lotação esgotada.