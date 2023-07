ASAE faz seis detenções e apreende 21 bilhetes para o Nos Alive

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, até ao momento, 21 bilhetes e deteve seis pessoas "pela prática do crime de especulação na venda de bilhetes para o festival" Alive, anunciou esta quinta-feira esta força de segurança.

A operação, a cargo da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE, verificou que os bilhetes apreendidos para o festival que tem início esta quinta-feira, no Passeio Marítimo de Algés, estavam a ser anunciados em redes sociais "a preços muito acima do seu real valor facial ou mesmo sem qualquer valor facial, encontrando-se a ser comercializados com margens líquidas especuladas", que variavam entre os 16 e os 140 euros por bilhete.

De acordo com a ASAE, foram abertos cinco processos-crime, tendo sido detidas seis pessoas, que foram sujeitas "à medida de termo de identidade e residência com notificação para comparência em Tribunal".

Num destes casos, segundo a ASAE, foi já decidida "a aplicação de suspensão provisória do processo e condenação com uma pena de prisão suspensa por cinco meses e pagamento de injunção no valor de 375 euros".

A ASAE alerta ainda para o facto de "a venda de bilhetes acima do seu valor oficial constituir crime de especulação, punido com pena de prisão de seis meses a três anos".

O festival Nos Alive tem início esta quinta-feira, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, onde decorre até sábado, com um cartaz que inclui mais de cem artistas.

O destaque no primeiro dia vai para os Red Hot Chili Peppers e os The Black Keys, que se apresentam no palco principal, onde irão atuar ainda os Puscifer e os The Driver Era.

Jacob Collier, Men I Trust, Spoon, Ibibio Sound Machine, Nídia, Throes + The Shine, Homem em Catarse, Club Makumba, Ana Lua Caiano e Beatriz Felício estão entre os artistas e bandas que irão atuar aos milhares de espectadores esperados.

Por causa do festival, a Câmara de Oeiras anunciou condicionamentos de trânsito, nas vias de acesso e em redor ao Passeio Marítimo de Algés.

Durante todos os dias do festival, entre as 23h30 e as 05h00 da madrugada seguinte, é interrompida a circulação na CRIL/IC17, na via descendente, entre o nó de Miraflores e a Rotunda junto à Avenida Brasília.

São também esperados "constrangimentos na circulação rodoviária", desta quinta-feira a sábado, a partir das 15h00, na Avenida Brasília e na Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, o viaduto CRIL/IC17, em Algés, e a Praça D. Manuel I.

Como alternativa, a Câmara de Oeiras sugere que seja "privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem".