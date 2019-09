Blaya inaugura o ciclo de Concertos "Arena Live" do Casino Lisboa

A cantora e bailarina Blaya inaugura, no próximo dia 21 de outubro, o ciclo de 11 concertos "Arena Live" 2019", do Casino Lisboa, que encerrará no dia 31 de dezembro, com a atuação de Matias Damásio, anunciou esta sexta-feira a casa de espetáculos.O concerto da antiga vocalista dos Buraka Som Sistema, criadora de "Faz Gostoso", que Madonna incluiu no álbum "Madame X", tem início pelas 22h00, no Arena Lounge do Casino Lisboa.Até ao final do ano, o ciclo de concertos prosseguirá com Amor Electro (28 de outubro), Manel Cruz (04 de novembro), Valas e convidados (11 de novembro), Miguel Ângelo e convidados (18 de novembro), Cuca Roseta (25 de novembro), Stereossauro - Bairro da Ponte e convidados (02 de dezembro), Dino d'Santiago (02 de dezembro), The Black Mamba com Aurea (16 de dezembro), Gospel Collective (dia de Natal, 25 de dezembro) e Matias Damásio (Réveillon),