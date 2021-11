Cantora Adele chora ao reencontrar professora de inglês que mudou a sua vida

A cantora britânica Adele emocionou-se ao reencontrar a sua antiga professora de inglês durante um programa de televisão que foi para o ar no Reino Unido no domingo.



A artista revelou que a professora mudou a sua vida nos anos em que esteve no ensino secundário durante uma entrevista com a atriz Emma Thompson.







Adele não via a professora desde os 12 anos e ao perceber que a mulher estava na plateia, a cantora começou a chorar. No reencontro, a professora disse à antiga aluna que tinha muito orgulho na carreira que ela construiu.



Adele was surprised by her English teacher and burst into tears. #AnAudienceWithAdele pic.twitter.com/cBbh6ewbjX — Adele Daily (@adeledailymedia) November 21, 2021



Visivelmente emocionada, a voz de 'Easy On Me' garantiu que ainda tinha os livros de quando era aluna da professora que mudou a sua vida.