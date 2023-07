Cantora Sinead O'Connor foi encontrada inconsciente em casa em Londres

A cantora irlandesa Sinead O'Connor, que morreu esta quarta-feira aos 56 anos, foi encontrada inconsciente em casa, em Londres, e foi declarada morta no local, informou a Polícia Metropolitana de Londres, citada pela Reuters."A polícia foi chamada às 11h18 de quarta-feira, 26 de julho, para receber informações sobre uma mulher sem reação num endereço residencial... Os agentes compareceram. Uma mulher de 56 anos foi declarada morta no local", afirmou a Polícia Metropolitana num comunicado, onde garantiu que a morte da cantora "não está a ser tratada como suspeita".Um tribunal de Londres afirmou ter sido notificado da morte de O'Connor. "Não foi indicada a causa médica da morte. O médico legista ordenou, portanto, a realização de uma autópsia. Os resultados da autópsia só estarão disponíveis dentro de algumas semanas", referiu o tribunal em comunicado.O tribunal acrescentou, ainda, que a decisão quanto à necessidade ou não de um inquérito será tomada quando os resultados da autópsia forem conhecidos e a família tiver apresentado as suas observações.