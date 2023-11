A morte do encenador Carlos Avilez, aos 88 anos, na madrugada da passada quarta-feira, continua a provocar reações nos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa.Na rede social X, Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, lembrou que Avilez foi uma “personalidade decisiva na renovação do teatro português”. A atriz São José Lapa frisou que em Cascais fazia-se “teatro com fé e saber” e João Mota, diretor do Teatro da Comuna, lamentou a perda do “amigo” que conseguiu sempre “fazer a ponte entre o velho e o novo”.Já Albano Jerónimo deixou um “obrigado” e Manuel Luís Goucha lembrou que o teatro “perdeu um dos seus mestres”.