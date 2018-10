Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos do Carmo no Hospital de Santa Maria para observação

Fadista fez exames na noite desta quinta-feira.

21:34

O fadista Carlos do Carmo esteve, na noite desta quinta-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apurou o Correio da Manhã.



O artista esteve a ser observado e fez exames nesta Unidade Hospitalar da capital.



Carlos do Carmo já teve alta, cerca das 21h10.