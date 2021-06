Cerimónias fúnebres de António Torrado têm início domingo na Basílica da Estrela

O velório do escritor António Torrado, que morreu na sexta-feira, começa no domingo, às 15:00 na Basílica da Estrela, em Lisboa, e o funeral no dia seguinte, no Cemitério dos Prazeres, disse hoje fonte próxima da família.

A mesma fonte adiantou que, na segunda-feira, as cerimónias fúnebres têm início às 14:00, com uma missa, sendo o corpo do escritor de 81 anos depositado depois no jazigo dos artistas, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

O escritor português António Torrado, autor de mais de uma centena de obras literárias, em particular para a infância, morreu na sexta-feira, em casa, em consequência de doença prolongada, revelou à Lusa o escritor José Jorge Letria.

Poeta e dramaturgo premiado, antigo professor do ensino secundário, António Torrado esteve desde cedo ligado à pedagogia, à produção literária para os mais novos, à recuperação e reinterpretação do conto tradicional e à promoção da leitura.

António Torrado nasceu em Lisboa, em 1939, formou-se em Filosofia em Coimbra e dedicou-se ao ensino na década de 1960, até ser afastado por motivos políticos

Na sexta-feira, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou a morte do escritor que recordou como um "nome maior" e uma "referência incontornável" da literatura portuguesa.

"A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamenta profundamente a morte do escritor António Torrado (1939-2021), poeta, ficcionista, dramaturgo e nome maior da literatura infantojuvenil portuguesa", lê-se numa nota divulgada pelo Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais.

A governante classificou também o autor como "mestre da língua portuguesa", destacando o seu sentido de humor e empatia "únicos".

Para Graça Fonseca, António Torrado "é uma referência incontornável da literatura portuguesa das últimas décadas", com uma "notável obra" que é testemunho "do valor transformador da imaginação e da fantasia" e da memória, constituindo ainda um repositório da tradição literária portuguesa.

"Através dos seus textos, o passado, o presente e o futuro da literatura portuguesa comunicam permanentemente, numa obra que ensinou muitos a ler e, mais do que isso, a sonhar e acreditar na realidade mágica dos mundos criados a partir das páginas e da tinta", acrescentou, prestando condolências à família e amigos do autor.