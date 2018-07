Cesária Évora homenageada no festival O Sol da Caparica

Cantora morreu a 17 de dezembro de 2011.

A cantora cabo-verdiana Cesária Évora vai ser homenageada no festival O Sol da Caparica, que decorre em agosto, em Almada, com um espetáculo que junta em palco Lura e Nancy Vieira, entre outros, foi esta quarta-feira anunciado.

"Haverá este ano n'O Sol da Caparica e pela primeira vez em Portugal uma homenagem a Cesária Évora, um dos grandes tesouros da música de Cabo Verde, cuja memória merecerá atenção por parte de um conjunto especial de vozes: Lucibela, Lura, Nancy Vieira, Élida Almeida ou Teófilo Chantre darão voz aos maiores clássicos da Diva Descalça e traduzirão certamente a 'Sôdade' que todos sentimos", refere a organização do festival, que decorre de 16 a 19 de agosto, na Costa da Caparica, no concelho de Almada, num comunicado esta quarta-feira divulgado.

Cesária Évora, também conhecida por 'Cize' e 'Miss Perfumado', é considerada localmente como o "expoente máximo" da música cabo-verdiana e morreu a 17 de dezembro de 2011, aos 70 anos, no hospital Baptista de Sousa, na sua terra natal, Mindelo.