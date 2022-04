Agressão de Will Smith a Chris Rock suspende filmes em que o ator participava

A agressão de Will Smith a Chris Rock na última gala dos Óscares já está a comprometer a carreira do ator, já que alguns dos projetos em que estava envolvido podem já não avançar. Um deles é o filme da Netflix ‘Fast and Loose’.Segundo o ‘The Hollywood Reporter’, o projeto de ação tinha Will Smith como protagonista e está agora suspenso.Outro dos filmes é o ‘Bad Boys’. As gravações ainda não tinham arrancado, mas Will Smith já tinha recebido partes do guião. Depois da polémica, não houve mais desenvolvimentos. Preparado para estrear na Apple TV está o ‘Emancipation’, mas a data não foi revelada.