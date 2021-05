Cher anuncia filme biográfico aos 75 anos

A vida de Cher vai dar um filme. Foi a própria que o anunciou, nas redes sociais, na quinta-feira, dia em que celebrou 75 anos. A artista vai produzir a película, juntamente com Judy Craymer e Gary Goetzman, responsáveis por ‘Mamma Mia!’. A biografia, ainda sem título ou data de estreia, tem a chancela da Universal Pictures e argumento do “amigo de anos” Eric Roth, que tem no currículo ‘Forrest Gump’ (que lhe valeu o Óscar), a versão de Bradley Cooper de ‘Assim Nasce Uma Estrela’ e ‘Sob Suspeita’, um policial de 1987 com a atriz.









Cherilyn Sarkisian, mais conhecida por Cher, começou a sua carreira artística ao lado do primeiro marido, com a dupla Sonny & Cher. Terminado o casamento, personificou a libertação feminina e mostrou ser uma das artistas mais completas de que há memória. Ainda nos anos 70, brilhou em ‘The Cher Show’, foi a primeira atriz a mostrar o umbigo na televisão e tornou-se num ícone da moda. Com quase 60 anos de carreira, já vendeu cerca de 150 milhões de discos e acumula dezenas de prémios, entre os quais um Óscar - por ‘O Feitiço da Lua” (1987) -, três Globos de Ouro e um Emmy.

Enquanto aguardamos esta biografia, é possível ver, ainda este ano, ‘Respect’ (12 de agosto), sobre a ‘rainha da soul’ Aretha Franklin, com Jennifer Hudson no principal papel, e ‘House of Gucci’ (25 de novembro), com Adam Driver, Al Pacino e Lady Gaga, sobre o assassinato de Maurizio Gucci pela mulher, Patrizia Reggiani.