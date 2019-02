Conan Osiris leva PSP a lançar alerta sobre uso de "Telemóveis"

Artista do momento também inspirou Netflix.

Este sábado, ficou em segundo lugar na primeira semifinal do Festival da Canção. Mesmo antes de tudo começar, partia como o favorito e, apesar de ter ficado em segundo lugar, foi o mais votado pelo público nacional. Foi a atuação mais comentada nas redes sociais.

O homem do momento da música portuguesa, Conan Osiris, motivou a PSP a lançar um alerta contra o uso de telemóveis durante a condução."Telemóveis" é a música do momento mas a Polícia avisa que "pode pôr todos em risco. Se conduzir, esqueça aparelhos eletrónicos".Quem se inspirou também foi a Netflix que utilizou o Instagram para recordar o momento em que uma protagonista da série "The End Of the F***ing World" parte um telemóvel.