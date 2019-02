Raminhos tentou imitar Conan Osiris e este foi o resultado

Humorista não ficou indiferente à canção "Telemóveis" apresentada no Festival da Canção.

A prestação de Conan Osiris no Festival da Canção, no passado sábado, tem sido tema de conversa por todo o mundo e com António Raminhos não foi exceção, não ficando indiferente ao tema "Telemóveis".Na rede social Instagram, Raminhos brincou com a forma como o músico se apresentou em palco e tentou imitá-lo, identificando-o na publicação que fez, tendo já quase 40 mil 'gostos'.Recorde-se que a canção de Conan Osiris foi a mais votada pelo público, tendo conseguido o passaporte para a final do Festival da Canção.