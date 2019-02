Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeira semifinal do Festival da Canção envolta em polémica

Fãs dos D.A.M.A não se conformam com a eliminação do tema ‘É o que é’.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Festival da Canção que se preze já não passa sem uma boa polémica. Se, no ano passado, a festa azedou com a acusação de plágio feita a Diogo Piçarra – que acabou por se retirar da competição – os fãs da banda D.A.M.A estão em pé de guerra por causa da eliminação da canção composta pelo grupo, ‘É o que é’, interpretada por João Campos.



O tema teve a mesma pontuação de ‘Inércia’, composta pelos D’Alva e interpretada por Ana Cláudia, ou seja: 13 pontos. Mas a canção dos D.A.M.A teve mais pontos do público e menos do júri, e, em caso de empate, são os pontos do júri que prevalecem.



"Como é possível esta música não passar e a mais votada ser a ‘Telemóveis’?", escreveu um fã nas redes sociais, aludindo ao tema interpretado por Conan Osíris e que foi o mais votado pelo público. "Parecia que estava a ver uma comédia mas com final desastroso", acrescentou o mesmo fã, enquanto outro, mais moderado, dizia que "às vezes as votações são injustas e nem sempre passam as melhores canções".



Polémicas à parte, Matay (com 22 pontos), Conan Osíris (19), Calema (18) e Ana Cláudia (13) já garantiram lugar na final do Festival da Canção RTP. A próxima semifinal terá lugar no dia 23, nos estúdios da RTP, em Lisboa. O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em maio, em Israel.